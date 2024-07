ASSE Mercato : une cinquième recrue en approche, c'est un buteur !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'AS Saint-Étienne est en feu ces derniers jours sur le mercato estival. Après avoir officialisé les arrivées de Yunis Abdelhamid et Ben Old et en attendant celles de Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye, le club du Forez serait désormais en discussions avancées avec un buteur.

L'ASSE avance pour Hountondji

En effet, d'après L'Équipe, les dirigeants stéphanois seraient entrés en négociations avec le Stade Malherbe de Caen pour Andréas Hountondji, auteur d'un prêt réussi du côté de Rodez la saison dernière avec 16 buts inscrits et 7 passes délivrées en 39 matchs de Ligue 2 disputées. Dans ce dossier, l'ASSE aurait la concurrence de Burnley et le Stade Brestois. Mais à l'heure actuelle, c'est le club forézien qui tiendrait la corde pour recruter l'attaquant béninois de 21 ans, étant le club le plus avancé dans ce dossier.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !