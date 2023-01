ASSE - Mercato : une clause secrète dans le prêt de Niels Nkounkou ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Interrogé par le site EVECT sur l'existence d'une clause pour prolonger l'aventure la saison prochaine à l'ASSE en cas de maintien, Nkounkou n'a pas démenti : « C’est quelque chose qui peut m’intéresser, je me répète souvent (sic) mais je suis jeune, c’est une bonne option. Après voyons comment vont se passer les six prochains mois, nous verrons ensuite si mon aventure avec les Verts va continuer ».

Prêté sans option d'achat par Everton à l'ASSE, Niels Nkounkou ne se voit pas comme un mercenaire venu pour faire six mois dans le Forez avant de s'en aller. Content d'avoir quitté Cardiff, où cela ne se passait pas bien pour lui sur la première partie de saison, l'ancien Marseillais ne serait pas contre poser ses valises à L'Etrat pour plus longtemps.

Nkounkou parti pour durer à l'ASSE ?

Seulement prêté pour six mois par Everton, Niels Nkounkou ne serait pas contre durer plus longtemps à l'ASSE. Il existerait un accord entre les deux clubs en cas de maintien et de performances satisfaisantes de l'ancien Marseillais.