ASSE - Mercato : une énorme déconvenue à venir pour Hamouma ?

En fin de contrat à l'été 2021, Romain Hamouma prolongera-t-il son bail à l'AS Saint-Etienne ? A 33 ans, le natif de Lure – qui dispose dans son contrat d'une clause de reconversion en interne - a fait des Verts sa priorité. D'après L'Equipe, des discussions doivent prochainement reprendre pour évoquer l'avenir d'Hamouma, lequel ne s'imagine pas arrêter sa carrière dans quelques mois malgré ses soucis récurrents au mollet.

Quatre clubs français sur le coup pour Romain Hamouma

Forcément, tant qu'aucun nouveau contrat n'est signé, le risque de voir l'ancien Caennais existe. D'autant que plusieurs clubs ont approché Romain Hamouma l'été dernier (Lorient, Montpellier, etc.) et que ces derniers pourraient vite s'activer. C'est en tout cas ce qu'annonce l'insider Mohamed Toubache-Ter, pas du tout certain de voir l'ailier ligérien prolonger une nouvelle fois son bail dans le Forez.

« Attention, des clubs pourraient profiter du statut quo actuel concernant Romain Hamouma. Pour l'instant, Sainté est timide et cette timidité pourrait profiter à des clubs (dont 4 en France). Sainté ne fait pas le nécessaire... à voir par la suite », a-t-il glissé. A voir comment va évoluer la situation mais, pour l'instant, Romain Hamouma réalise un très bon début de saison, sans fausse note ni pépin physique.