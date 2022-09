ASSE - Mercato : une frange du club qui gangrène les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Il devait être la recrue de l'été. Le fameux buteur tant recherché par les dirigeants de l'ASSE. Et finalement, non, Abdul-Aziz Yakubu, attaquant ghanéen évoluant dans le championnat portugais (Rio Ave) n'est jamais venu. Place, plutôt, à un Sénégalais de Qarabag, Wadji, dont on espère qu'il permettra aux Verts de marquer.

En attendant, le journaliste de l'Equipe qui suit l'ASSE pour le compte du quotidien sportif a tenu à expliquer pourquoi ce deal ne s'était pas fait. Et, visiblement, il y a un problème en interne chez les Verts.