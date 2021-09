ASSE - Mercato : une grande lessive imposée par la vente, coup dur pour Ramirez ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Ça sent la grande première pour Ignazio Ramirez ! Après avoir effectué ses grands débuts sous le maillot de l’ASSE dans la dernière demi-heure de jeu à Montpellier dimanche dernier (0-2), l’attaquant uruguayen devrait fêter sa première titularisation ce soir contre les Girondins de Bordeaux à Geoffroy-Guichard (21h).

Selon L’Équipe, la seule recrue estivale de l’ASSE devrait même débuter dans le Chaudron avec le duo Romain Hamouma-Wahbi Khazri en soutien. Soulignant les limites stéphanoises dans la zone de vérité, le quotidien sportif ne se montre pas tout à fait optimiste pour son adaptation chez les Verts.

L’ambiance plombée par la vente ?

« L'arrivée d'Ignacio Ramirez pourrait l'aider à combler cette lacune. À condition que ce pur numéro 9 puisse cadrer avec le système de jeu de Puel. Ça non plus, ce n'est pas gagné », laisse entendre Bernard Lions.

En parallèle, le processus de vente suit bel et bien son cours depuis l’annonce publique de vendredi émanant de Bernard Caiazzo et Roland Romeyer le 13 avril dernier. Celui-ci devrait mécaniquement provoquer un dégraissage au mercato. « L'ambiance plombée et en forme de fin de règne en interne conduit à des départs massifs », conclut L’Équipe.

