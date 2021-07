ASSE - Mercato : une grosse menace plane sur la défense des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

L'ASSE a repris l'entraînement ce lundi matin à L'Etrat. Une reprise dans le flou pour les Verts de Claude Puel, sans recrues, sans argent pour recruter sans cadres avec les départs de Mathieu Debuchy et Romain Hamouma.

Ce manque de cadres inquiète dans le Forez où Puel souhaite recruter en priorités un défenseur central et un n°9. Ce qui ne serait pas un luxe. Surtout que cette saison, la CAN 2022 aura lieu au Cameroun, du 9 janvier au 6 février 2022. Et qu'en défense centrale, hormis Harold Moukoudi et Saidou Sow, qui risquent fort de disputer la compétition avec le Cameroun et la Guinée, Puel ne peut guère compter que sur Timothée Kolodziejczak. Et encore, puisque Kolo n'a pas vraiment les faveurs du Castrais depuis son arrivée sur le banc des Verts...