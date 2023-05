ASSE – Mercato : une légende du football algérien a failli signer chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ancien président de l'ASSE (1983-1993), André Laurent a fait une étonnante confidence dans son autobiographie « Des buts à ma vie » parue aux éditions Abatos ce mois-ci. Selon lui, les Verts auraient pu attirer celui que beaucoup d'Algérie considèrent comme l'un des dignes successeurs de Rachid Mekloufi : l'immense Rabah Madjer.

Rabah Madjer était tenté par les Verts

André Laurent raconte cette anecdote intervenue au tout début de sa présidence en 1983 : « Un jour, on me parle d’un magnifique joueur dont la renommée commençait à franchir les frontières de son pays, l’Algérie. Il s’agissait de Rabah Madjer. On m’indique qu’il y a une réelle opportunité de le faire venir à Saint-Etienne. Mais il faut se rendre sur place le plus vite possible. Je sollicite alors Pierre Guichard, qui me donne le feu vert pour utiliser l’avion privé de Casino. Je m’envole donc dès le lendemain avec Maurice Peltier, vice-président du club. Nous prenons rendez-vous dans un hôtel avec le joueur. Il se montre intéressé par le projet que nous lui proposons ».

Malheureusement pour l'ASSE, le Matra Racing de Paris, alors dirigé par l'entrepreneur Jean-Luc Largardère se montrera plus incisif : « Le club parisien avait alors des moyens financiers dont nous ne disposions pas. Il proposait au joueur un salaire trois fois supérieur à ce que nous pouvions lui offrir ». Quelques années plus tard, sous les couleurs du FC Porto, l'attaquant signera sa fameuse talonnade en finale de Coupe d'Europe des Clubs Champions face au Bayern Munich, inscrivant définitivement son nom dans l'histoire du football.

Pour résumer En 1983, pour sa première expérience européenne et avant son geste légendaire en finale de Coupe d'Europe des Clubs Champions avec le FC Porto, Rabah Madjer est passé tout proche de signer à l'ASSE. André Laurent raconte cet épisode fou.

Alexandre Corboz

Rédacteur