ASSE - Mercato : une manne financière pourrait tomber du ciel pour recruter !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Les supporters de l’ASSE sont bien curieux de savoir quel mercato attend leur club favori cet hiver. Habitués à ne plus recruter à tour de bras depuis plusieurs périodes de transferts, les Verts pourraient passer la vitesse supérieure en janvier. Si l’enveloppe allouée au recrutement serait de l’ordre de 200 000 euros, L’Équipe croit savoir que Jean-François Soucasse aurait trouvé de nouveaux mécanismes budgétaires pour la gonfler.

« L’un d’eux consisterait à voir les propriétaires renoncer, tout ou partie, à leurs prévisions de dividendes, explique le quotidien sportif. Un autre, à les voir contracter un nouveau prêt. Sans parler de la manne providentielle qu’apporterait tout de suite un futur repreneur. »

Cette éventuelle entrée d’argent miraculeuse ferait le plus grand bien à un club qui reste lanterne rouge de Ligue 1 après 19 journées et qui sera privée de pas moins de cinq joueurs pendant la prochaine CAN au Cameroun.

