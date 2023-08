ASSE - Mercato : une manne folle arrive à Francfort, le dossier Nkounkou relancé ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si le départ de Niels Nkounkou (22 ans) à l’Eintracht est aujourd’hui au point mort à l’ASSE, cela devrait s’accélérer dans les prochaines heures. En effet, le club allemand va fortement animer la fin du marché sitôt la vente de Randal Kolo Muani au PSG effective et cela peut être profitable aux Verts.

Ces dernières heures, les lignes ont bougé pour l’international tricolore et la presse allemande parle désormais d’une proposition toute proche d'être acceptée de 80 M€ bonus inclus. Proposition qui permettra à l’Eintracht Francfort d’avancer en parallèle sur le remplacement de son buteur (Hugo Ekitike ?) mais également de financer d’autres dossiers.

Un bluff de l’Eintracht pour Niels Nkounkou ?

Dans le Forez, on s’attend en tout cas à voir une nouvelle offre réévaluée au-delà des 5,5 M€ + bonus offerts et refusés par les Verts. Offre que l’Eintracht a feint d’être la dernière, ne souhaitant plus bercer dans la surenchère. Réalité du marché ? Poker menteur ?

Alors que l’ASSE espère toujours secrètement atteindre le cap des 10 M€ pour son international Espoirs ou le voir rester un an de plus, le deal pourrait se négocier aux alentours de 8 M€. Pour rappel, 30% de la plus-value doit revenir à Everton, Sainté ayant donc tout intérêt à faire grimper les prix pour récupérer le plus gros chèque possible…

Podcast Men's Up Life