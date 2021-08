ASSE - Mercato : une offensive à craindre pour le nouveau taulier de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Mahdi Camara direction la Premier League ? Selon les informations du Progrès, le joueur qui a hérité du brassard de capitaine cette saison pourrait faire l’objet d’offres de clubs anglais. Si l’ASSE n’aurait pour l’heure reçue aucune offre, Watford, Norwich et Brentford pourraient bientôt passer à l’attaque.

Et pour cause, le joueur pourrait avoir des envies d’ailleurs dues à son contrat chez les Verts. « Il touche moins – quasiment la moitié - que Zaydou Youssouf, amené à être sa doublure. Cette situation ferait tiquer le joueur qui, du coup, a ouvert la porte à un départ même s’il est très attaché à Saint-Etienne et se verrait bien poursuivre l’aventure dans son club formateur. » - rapporte le quotidien régional. Affaire à suivre, mais la perte de celui élu "meilleur joueur" la saison passée pourrait faire beaucoup de mal à l’ASSE.