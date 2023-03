ASSE - Mercato : une offre est tombée pour Krasso !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Deuxième meilleur buteur de L2 et meilleur passeur, Jean-Philippe Krasso (25 ans) brille avec l'ASSE cette saison. Et il est courtisé, en toute logique, surtout qu'il est en fin de contrat. Selon Foot Mercato, l'ancien Merlu, qui était dans le viseur des Belges d’Anderlecht cet hiver, intéresse le Maccabi Haïfa. Le club israélien « a proposé au joueur un contrat rémunéré à hauteur de 300 000€ par an avec la prime à la signature classique », révèle le média.

Une piste qui ne devrait pas retenir l'attention du joueur, qui figure sur les tablettes de nombreux autres clubs, notamment en L1, et qui a affirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'il n'excluait pas de prolonger avec l'ASSE. Selon nos informations, Krasso est aussi suivi par plusieurs clubs turcs, le Dynamo Kiev et un grand club égyptien.