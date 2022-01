ASSE - Mercato : une pétition pour forcer le retour de Beric

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Comme l'a révélé en exclusivité notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, Robert Beric est libre depuis la fin de son aventure à Chicago et désireux de revenir jouer en Europe. L'attaquant slovène de 30 ans a été drafté par Kansas City mais il a repoussé cette offre et serait prêt à accepter celle de l'ASSE, où il a joué de 2015 à 2020. Les dirigeants foréziens ne seraient pas contre, mais ils privilégient pour le moment le recrutement d'un attaquant plus mobile. Si Beric est encore disponible à la fin du marché et s'ils en ont les moyens, ils tenteront alors leur chance.

Mais leurs supporters ne sont pas forcément de cet avis.Sur le site change.org, ils ont lancé une pétition pour faire revenir Beric dans le Forez, accompagnée de cette explication : "L'AS Saint Etienne, lanterne rouge du championnat de Ligue 1, est en grande difficulté. Ces difficultés ont créé une grande distance entre joueurs, dirigeants et supporters, pourtant si fidèles habituellement. Si il y a bien un homme qui est adoré par le peuple vert, c'est Robert Beric, aujourd'hui libre de tout contrat. Dans un espoir de maintien et pour retrouver une symbiose, nous soumettons cette pétition, espérant ainsi inciter les dirigeants à faire revenir et aligner Robert Beric dans le Forez, dans l'espoir d'un maintien plus qu'important".

Lancée il y a deux jours, la pétition avait récolté 227 signatures à 17h...

AS Saint-Etienne: Pour un retour de Robert Beric à l'AS Saint-Etienne - Signez la pétition ! https://t.co/xLPsLGPEGj via @ChangeFrance — Christ david (@Davdu83) January 18, 2022