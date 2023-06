ASSE - Mercato : une piste à l'étranger pour succéder à Krasso ?

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

On se satisfait de ce que l'on peut. Et à l'ASSE, depuis des lustres, ce n'est de pas grand chose. Le club du Forez, tombé en L2 il y a plus d'un an, cherchera la saison prochaine à remonter dans l'élite. Sans son attaquant, Jean-Philippe Krasso, parti à Belgrade à l'Etoile Rouge alors qu'il était en fin de contrat chez les Verts.

En ce début de mercato, alors que les supporters un renfort de poids, le bien informé Mohamed Toubache Ter nous informe que la cellule recrutement du club regarde déjà vers l'étranger. A suivre.