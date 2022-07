ASSE - Mercato : une piste de Perrin explique pourquoi elle a rebondi ailleurs

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La reprise de la Ligue 2, c'est dans trois semaines et l'AS Saint-Etienne est toujours en quête d'un buteur. Wahbi Khazri et Romain Hamouma ont filé sous d'autres cieux à la fin de leur contrat, Denis Bouanga devrait être vendu, Charles Abi ne fait pas l'unanimité et Jean-Philippe Krasso a des envies d'ailleurs. Il y a urgence pour les Verts, qui ont vu une piste séduisante leur passer sous le nez.

En fin de contrat à Amiens, Ibrahim Sissoko (26 ans) a en effet préféré s'engager avec Sochaux. Il a expliqué pourquoi dans les colonnes de L'Est Républicain : "J'ai beaucoup réfléchi, j'ai échangé avec mes proches, avec mon agent. J'ai apprécié la volonté que Sochaux a mise pour me faire venir. J'ai les mêmes ambitions que le club et on s'est rejoint pour une mission". On ne peut s'empêcher que la proposition des Lionceaux était meilleure financièrement que celle des Verts car le FCSM et l'ASSE ont la même mission pour 2022-23, la remontée...