ASSE - Mercato : une piste de Puel a mis le cap sur la Premier League

Dans le feuilleton sans fin Mostafa Mohamed, il a été dit que l'attaquant égyptien souhaitait rejoindre l'AS Saint-Etienne parce qu'il est persuadé que Claude Puel lui permettra de franchir un cap susceptible de lui ouvrir les portes de la Premier League à l'avenir. Il faut dire que l'ancien manager de Southampton et de Leicester a de l'expérience en ce qui concerne le meilleur championnat de la planète. Mais si, ce soir, l'une de ses anciennes pistes s'est engagé avec un club anglais, Puel n'y est pour rien, même si ce n'est pas faute d'avoir essayé !

L'été dernier, le manager des Verts avait ciblé le Grec Giannis Giannoulis pour renforcer le poste de latéral gauche. Pas satisfait de Miguel Trauco et Gabriel Silva, qu'il jugeait pas assez sûrs défensivement, Puel voulait recruter le joueur du PAOK Salonique. Mais les finances très limitées de l'ASSE l'ont contraint à se raviser, à faire des expérimentations avant de faire confiance au Péruvien, dont il loue les progrès.

Giannoulis a débuté la saison avec le PAOK mais il va la poursuivre en Championship ! Norwich, leader de la Deuxième division anglaise, vient en effet d'annoncer son prêt jusqu'à la fin de la saison. L'homologation n'interviendra qu'après l'obtention d'un permis de travail mais les conditions pour avoir celui-ci ont été grandement allégées et cela ne devrait pas poser de problèmes.

📝 Norwich City are delighted to announce the loan signing of left-back Dimitris Giannoulis from PAOK!



The Greek international will link-up with the Canaries subject to the confirmation of a work permit.