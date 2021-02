ASSE - Mercato : une piste en moins en attaque, Puel a la solution pour recruter la perle rare

L’ASSE respire un peu mieux. En s’imposant hier à Nice, les Verts ont montré aux supporters qu’ils avaient du répondant après la claque reçue devant l’OL il y a huit jours à domicile (0-5). Cela ne veut pas dire pour autant que les hommes de Claude Puel sont sauvés. Loin de là, mais l’état d’esprit semble le bon avant de recevoir un FC Nantes encore plus malade mercredi (21h). Avant cette échéance, il faudrait trouver un avant-centre digne de ce nom.

Trois pistes ont déjà été éventées : Mohamed Mayo (Clermont Foot), Cyle Larin (Besiktas) et enfin M’Baye Niang (Stade Rennais). Le premier nom est déjà à rayer des tablettes. « Les Auvergnats, troisièmes et en course pour l’accession en L1, ne devraient pas se séparer du Franco-guinéen cet hiver, encore moins sur le gong », assure Le Progrès dans son édition du jour.

Le coach de l’ASSE, lui, ne panique pas. « On est attentif à ce qu’il peut se présenter tout en essayant de garder une certaine cohérence et ne pas faire n’importe quoi, a-t-il affirmé dans le quotidien régional. Dans un dernier jour, il faut rester calme et l’affût. »