ASSE - Mercato : une piste estivale bientôt face aux Verts ?

Le nom de Pablo Pagis est revenu ces derniers jours du côté de l'ASSE, mais avec l'arrivée imminente d'Irvin Cardona, l'arrivée de l'ancien Croco dans le Forez ne semble plus d'actualité. En revanche, Pagis pourrait bien venir dans le Chaudron d'ici peu.

Laval veut Pagis

Ouest France révèle en effet que Laval, prochain adversaire de l'ASSE, souhaite s'attacher ses services. "Laval suit plusieurs pistes. L'une, une des plus chaudes, mène à Pablo Pagis, écrit le quotidien régional. Le FC Lorient a invité son jeune attaquant à trouver un nouveau projet dès cet hiver. Pagis n'est apparu qu'à trois reprises en Ligue 1 cette saison, et plus depuis le 22 octobre. Lorient souhaite donc le prêter, et le fils de l'ancien attaquant ne manque pas de courtisans en Ligue 2. Outre Laval, Pau, Guingamp mais aussi Concarneau sont intéressés." A Nîmes, Pagis zvait compilé 5 buts et 4 passes décisives la saison dernière.

