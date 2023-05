ASSE - Mercato : une piste improbable du côté du Portugal

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Le média World Transferts 7 vient d'annoncer que l'AS Saint-Etienne s'intéressait au même titre qu'Elche au défenseur central du Maritimo Funchal Zainadine. Ce Mozambicain de 34 ans est sous contrat jusqu'en 2024 avec le club portugais et son indemnité tournerait aux alentours de 200.000€, selon Transfermarkt. Financièrement, c'est dans les cordes de l'ASSE. Mais c'est le reste qui interpelle...

Il n'a jamais joué au plus haut niveau

Tout d'abord, il y a l'âge du joueur. A 34 ans, Zainadine ne représente évidemment pas l'avenir. Et sa capacité d'adaptation à la Ligue 2 est une énorme inconnue, lui qui n'a joué qu'au Mozambique, au Portugal et en Chine durant sa carrière. Et jamais au plus haut niveau. En outre, le compartiment des défenseurs centraux affiche complet chez les Verts. Même si un dégraissage est prévu, difficile d'imaginer l'ASSE se tourner vers un vétéran alors que l'arrière-garde a été un point faible de l'équipe tout au long de la saison...

Le calendrier de fin de saison de l'ASSE

Exclusivo: @ASSEofficiel está de olho na possibilidade de contratar, Zainadine, ao CS Maritimo. 🚨🟢#Eibar também se encontra de olho, como informa o @marca.



Não existem negociações, nem sondagens concretas. O central encontra-se apenas referenciado. pic.twitter.com/yQeBhSQlyV — WorldTransfers7 (@WTransfers7) May 24, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Alors que le secteur des défenseurs centraux affiche complet, l'ASSE se serait renseignée sur le Mozambicain Zainadine, qui évolue au Maritimo Funchal et est âgé de 34 ans. Une dernière donnée qui laisse sceptique concernant cette rumeur.

Raphaël Nouet

Rédacteur