ASSE – Mercato : une piste inattendue se profile pour remplacer Debuchy

A l'occasion de son ultime conférence de presse avant les vacances, Claude Puel avait justifié la non-reconduction du contrat de Mathieu Debuchy (35 ans), libre au 30 juin, par la présence dans l'effectif de l'ASSE de ses remplaçants. Le Castrais avait logiquement cité Yvann Maçon, de retour d'une grave blessure et qui va reprendre sa position naturelle, et aussi, plus surprenant, Alpha Sissoko.

Palencia aimerait pourtant rester à Leganes...

Depuis, il semblerait que le manager général des Verts a un peu changé d'avis sur l'identité de la doublure. En effet, Le Progrès croit savoir qu'il pourrait finalement faire confiance à Sergi Palencia (25 ans), prêté cette saison à Leganes (D2 espagnole), où il a parfaitement su se relancer en disputant 36 matchs sur 39.

S'il a raté de peu la montée en Liga (et donc son transfert définitif dans la banlieue de Madrid), l'ancien pensionnaire de la Masia a semble-t-il convaincu Claude Puel de lui redonner une chance. Le technicien souhaite revoir l'ancien Bordelais à l'entraînement à la reprise avant de trancher son cas. D'après le quotidien local, Sergi Palencia privilégierait de son côté un départ définitif à Leganes. Pour rappel, l'ex-Barcelonais est toujours lié aux Verts jusqu'en juin 2023...

