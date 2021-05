ASSE – Mercato : une piste offensive surprenante en provenance de la Premier League

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Claude Puel a deux priorités de recrutement cet été : un défenseur central et un n°9. Selon TuttoMercatoWeb, l'ASSE s'intéresse à l'attaquant nigérian de Crotone Simeon Nwankwo (29 ans), auteur de 40 buts en Serie B puis en Serie A ces deux dernières saisons. Une piste assez surprenante dans la mesure où le géant de 1m98 est valorisé à 6 M€, et qu'il intéresse de nombreux clubs dont le Bétis Séville, Brighton, a Lazio de Rome, le Genoa, la Sampdoria, l'Udinese et même le Milan AC. Sous contrat jusqu'en juin 2022, Simeon Nwankwo ne sera pas retenu par Crotone cet été. Mais à ce tarif et à cet âge, avec cette concurrence, difficile d'imaginer l'ASSE concrétiser cette piste....

Grosicki a joué en réserve cette saison à WBA

Autre piste surprenante : selon The Sunday Mirror, l'ASSE a un œil sur Kamil Grosicki (32 ans), l'ailier polonais de West Bromwich Albion. En fin de contrat, le joueur avait inscrit 15 buts en 92 matchs avec Rennes. Nottingham Forrest le convoiterait aussi. Mais l'info semble à prendre avec des pincettes quand on sait que le joueur vient de passer la saison avec la réserve de WBA. Il n'est apparu que lors de 3 matches en Premier League (1 passe décisive)...