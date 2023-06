ASSE - Mercato : une piste pour le poste de gardien définitivement écartée ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le média Football Time Show annonce ce vendredi que le gardien de Grenoble Brice Maubleu (33 ans) serait dans le viseur de l'AS Saint-Etienne. En fin de contrat, il s'apprête à quitter l'Isère et présent un profil intéressant pour les Verts puisqu'en plus d'être libre, il est expérimenté, lui qui a fait quasiment toute sa carrière dans l'antichambre de l'élite. Mais le site Foot Amateur assure que cette piste n'est plus d'actualité.

Un secteur qui affiche déjà complet

Et pour cause : arrivé en janvier, Gautier Larsonneur est devenu incontournable dans les cages stéphanoises. La place de titulaire pour la saison prochaine lui est assurée. Si Maubleu venait dans le Forez, ce serait pour faire office de doublure. Or, l'ASSE a déjà trois gardiens pour ce rôle : Etienne Green, Matthieu Dreyer et Boubacar Fall. Des départs sont évidemment à prévoir dans ce secteur, notamment les deux premiers, mais Loïc Perrin et Laurent Batlles auront d'autres priorités que de faire partir trois portiers pour en récupérer un...

La fiche de l'AS Saint-Etienne

Mercato : Brice Maubleu approché par l'ASSE ?



Si rien n'est fait, les Verts pourraient s'activer au poste de gardien de but. #ASSE



▶ https://t.co/45F1oQz6Da pic.twitter.com/HPxd9bxshP — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) June 2, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Très satisfaite de Gautier Larsonneur, l'AS Saint-Etienne ne cherche pas de gardien titulaire. Et pour ce qui est du poste de doublure, elle a déjà plusieurs portiers sous la main avec Etienne Green, Matthieu Dreyer et Boubacar Fall. La piste Brice Maubleu ne devrait donc pas être explorée.

Raphaël Nouet

Rédacteur