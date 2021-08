ASSE – Mercato : une piste prioritaire s’envole pour Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Le temps passe et Claude Puel n’a toujours pas recruté le numéro 9 et le défenseur central qu’il souhaite en priorités pour renforcer l’AS Saint-Etienne. Le Castrais doit composer avec de très faibles moyens, qui lui empêchent de verser des indemnités de transfert et/ou des salaires à six chiffres. Pas simple…

Et dans ces conditions, un retour de Pape Abou Cissé dans le Forez semble de plus en plus compromis, alors que le géant sénégalais avait convaincu. L’ancien ajaccien était titulaire mardi soir en Ligue Ces champions, et Olympiakos a fixé un tarif qui a contraint Troyes, autre club de Ligue 1 intéressé, à abandonner la piste. Et l’ESTAC ayant des moyens supérieurs aux Verts cet été…

