ASSE - Mercato : une piste se révèle pour Trauco, une autre s'évanouit

L'été dernier, Miguel Trauco était poussé vers la sortie à l'AS Saint-Etienne. Le latéral gauche péruvien n'avait pas convaincu Claude Puel, qui supportait très moyennement son approximatif défensif et, à 27 ans, il cadrait mal avec le projet du manager stéphanois. Mais douze mois plus tard, la situation a quelque peu évolué. Trauco a fait de gros progrès sur le plan défensif et il a beaucoup joué, profitant de l'absence pour la saison d'Yvann Maçon.

Une offre de Trabzonspor ?

Malgré tout, même s'il n'est plus poussé vers la sortie, Trauco ne sera pas forcément retenu cet été. En cas de belle offre, Claude Puel le laissera partir, lui qui a toujours besoin de renflouer les caisses. Une certitude : la piste Olympiakos s'est évanouie. Les Grecs sont sur le point de recruter le latéral israélien Liel Abada (19 ans, Maccabi Petah-Tikvah). S'il est droitier, il peut évoluer avec aisance dans les deux couloirs.

Par contre, un club turc aurait fait une offre à Trauco. Le journaliste Salim Manav assure que Trabzonspor aurait formulé une offre pour s'attacher ses services. Sous contrat pour encore un an avec l'ASSE, le Péruvien, qui dispute actuellement la Copa América avec sa sélection, vaudrait aux alentours de 2 M€ selon le site Transfermarkt.

💥Trabzonspor, Saint-Etienne'nin 28 yaşındaki sol beki Miguel Trauco'ya transfer teklifi yaptı. pic.twitter.com/7ZGVbjHchu — Salim Manav (@Salimmanav) June 18, 2021