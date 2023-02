ASSE – Mercato : une porte de sortie a été trouvée pour Charles Abi

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Depuis plusieurs mois maintenant, l'ASSE cherche une solution pour Charles Abi. S'il était (contrairement à Sergi Palencia et Gabriel Silva) hors de question que l'attaquant de 22 ans sous libéré de ses 18 mois de contrat restants, l'ancien vainqueur de la Coupe Gambardella va s'envoler pour un championnat dont le Mercato n'est pas encore fermé.

Charles Abi vers la D2 suisse

Ecarté par Laurent Batlles qui ne compte plus du tout sur lui, Charles Abi (22 ans) va définitivement quitter l'ASSE dans les prochains jours. Il va signer en Suisse au Stade Lausanne Ouchy, troisième de la D2 locale et en course pour la montée.