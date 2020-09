ASSE - Mercato : une porte prestigieuse se referme pour Wesley Fofana

Depuis le début de la période de transferts, Claude Puel a fait savoir qu'il souhaitait conserver encore une année Wesley Fofana. L'entraîneur de l'ASSE sait pourtant qu'il doit faire entrer de l'argent dans les caisses mais pas question pour lui de sacrifier son défenseur central de 19 ans. Il y a un an, les Verts avaient vendu William Saliba à Arsenal pour 30 M€. Selon Puel, en conservant leur joueur un an de plus, les Foréziens auraient pu récupérer une meilleure indemnité.

Ce plan va donc être mené pour Wesley Fofana. Et il a d'autant plus de chances de fonctionner que le Marseillais de naissance est déjà suivi par plusieurs clubs étrangers comme Everton ou l'AC Milan. Arsenal figurait aussi sur les tablettes mais les Gunners sont partis dans une autre direction ce mardi puisqu'ils viennent d'officialiser le recrutement de Gabriel (LOSC).

Les Gunners affichent désormais complet en défense centrale

Avec l'arrivée du Brésilien, Arsenal affiche désormais complet au poste de défenseur central. En plus de Gabriel et de Saliba, les Londoniens peuvent compter sur Sokratis, Holding, David Luiz, Mustafi plus deux jeunes. Certes, leur entraîneur, Mikel Arteta, a l'intention de vendre. Mais il ne devrait pas aller jusqu'à céder six éléments sur les huit qu'il compte dans ses rangs. La menace Arsenal est donc passée pour l'ASSE et c'est déjà un soulagement…