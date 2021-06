ASSE - Mercato : une porte s'ouvre en L1 pour Boudebouz

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Arrivé à l'été 2019 à l'AS Saint-Etienne, Ryad Boudebouz a connu les montagnes russes dans le Forez. En dedans au début après plusieurs mois sans jouer au Betis Séville, le meneur de jeu a peu à peu remonté la pente jusqu'à devenir le héros de la demi-finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (2-1) au printemps avec son but dans les derniers instants. Mais la suite a été beaucoup plus dure…

Le SCO d'Angers "séduit" par la piste Boudebouz

Placardisé par Claude Puel comme tous les autres gros salaires lors de la dernière intersaison, qui s'était étalée jusqu'à début octobre, l'ancien Sochalien avait refusé d'aller au Qatar. Il a ensuite tâté du banc, n'en sortant que quand l'équipe était très amoindrie. Et lors de ces rares occasions de se montrer, il est souvent passé au travers, manquant même un pénalty important à Strasbourg (0-1) en janvier…

A un an de la fin de son contrat, et alors que l'ASSE continue de pousser vers la sortie tous les gros salaires, Boudebouz sait qu'il a tout intérêt à aller voir ailleurs. Seulement, vu qu'il n'a pas beaucoup joué depuis un an, difficile d'intéresser des clubs. Mais selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, une porte serait ouverte en L1 et elle mènerait au SCO d'Angers ! La direction angevine serait "séduite". Reste à savoir si Boudebouz a envie de rejoindre les Blanc et Noir…