ASSE - Mercato : une première recrue potentielle fait faux bond à Loïc Perrin

Le site Foot Mercato a annoncé hier soir que Prosper Mendy, sans club depuis la fin de son aventure à Stromsgodset, en Norvège, s'était engagé avec les Belges de Virton pour six mois. Et que le latéral gauche de 25 ans figurait sur les tablettes du coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin. Une information à prendre avec des pincettes.

Tout d'abord parce que les Verts possèdent déjà deux latéraux gauches dans leur effectif, Miguel Trauco et Gabriel Silva, et qu'ils ont d'autres priorités en vue de ce mercato. Ensuite parce qu'on voit mal un joueur préférer aller à Virton plutôt qu'à l'ASSE. Enfin parce que la lanterne rouge de Ligue 1 cible essentiellement des joueurs expérimentés pour mener à bien la mission sauvetage, et que Mendy, 25 ans et des expériences à Badajoz et Stromsgodset, ne répond pas vraiment au profil recherché…

🚨Info : Prosper Mendy 🇫🇷🇸🇳 s'est engagé pour 6 mois à Virton 🇧🇪.



• Le latéral gauche de 25 ans était courtisé par l'#ASSE, un profil validé par Loïc Perrin, le coordinateur sportif des Verts. pic.twitter.com/QcWIxJ399w — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 25, 2021