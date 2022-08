ASSE - Mercato : une priorité de Batlles partie pour rester dans son club ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans le numéro de But! Saint-Etienne qui paraîtra demain mercredi, notre correspondant, Laurent Hess, assure que Laurent Batlles aimerait faire revenir Jessy Moulin dans le Forez. Parti à Troyes il y a un an, le gardien, qui a passé 23 années dans le Forez, verrait également d'un bon œil un retour à l'ASSE, où il pourrait seconder Etienne Green. Seulement, comme l'explique L'Est Eclair dans son édition du jour, Moulin pourrait rester dans l'Aube et même finir par y devenir titulaire...

"Si Jessy Moulin reste à Troyes, le poste de gardien est pourvu. Gauthier Gallon n’a peut-être pas encore retrouvé la baraka de la saison dernière. Dimanche, il n’a pas dégagé une grande sérénité dans les sorties aériennes contre Montpellier. Mais le Nîmois reste une valeur sûre de notre Ligue 1. Moulin, à qui l’on prête l’envie de rentrer dans le Forez, assure n’avoir aucun contact avec les dirigeants stéphanois. Jessy Moulin est une belle alternative à Gallon même si, on le sait, les deux hommes ne sont pas les meilleurs amis du monde."