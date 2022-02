ASSE - Mercato : une priorité défensive de Perrin a filtré

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

L'AS Saint-Etienne était déjà bien pourvue en défenseurs centraux, entre Timothée Kolodziejczak, Harold Moukoudi, Saïdou Sow ou encore Mickaël Nadé. Mais cet hiver, elle a tenu à ajouter Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala et Falaye Sacko, qui évolue dans l'axe avec sa sélection. Soit sept centraux pour, au mieux, trois places. Mais la presse grecque annonce mardi qu'il aurait pu y avoir un autre renfort à ce poste.

Selon le journaliste grec Giannis Chorianopoulos, Loïc Perrin aurait repris contact avec l'Olympiakos, un an après le prêt très fructueux de Pape Cissé. Mais cette fois, c'était pour obtenir les services de son compatriote Ousseynou Ba. A 26 ans, ce grand défenseur central de 1,92m a perdu sa place de titulaire chez les champions de Grèce et il était la cible principale des Verts pour renforcer leur arrière-garde.

Giannis Chorianopoulos explique que l'ASSE a tenté sa chance à deux reprise, en vain. Et, plus important, qu'elle pourrait revenir à la charge cet été si elle est parvenue à se maintenir en Ligue 1. Sous contrat jusqu'à en 2024 avec l'Olympiakos, Ba ne coûterait "que" 4,5 M€ selon Transfermarkt. Ce qui reste dans les cordes des Verts, même en pleine crise financière...

