ASSE - Mercato : une raison cachée dans le transfert avorté de Niang ?

Le dossier tragi-comique du transfert de M'Baye Niang à l'ASSE est donc refermé. Le joueur, très curieusement conseillé par des agents qui le préfèrent sur un banc de touche que sur un terrain, va donc retrouver le Stade Rennais avec un entraîneur, Julien Stéphan, qui ne lui fait plus confiance. Comme c'est le cas depuis le début de la saison.

Si, pour des raisons paraît-il liées aux seuls agents, l'ASSE a décidé de laisser tomber le dossier, on sait également, au travers d'une indiscrétion du quotidien l'Equipe, que Niang n'était visiblement pas très affûté. La condition physique du joueur aurait en effet clairement laissé à désirer et Claude Puel, qui voulait l'aligner dès le week-end prochain contre Nice, aurait assez vite compris que cela n'allait pas être possible.

Est-ce une autre raison du transfert avorté ? Les dirigeants de l'ASSE, qui ne s'expriment plus que par communiqués, prendront peut-être la parole dans les prochains jours....