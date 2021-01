ASSE - Mercato : une récente piste de l’OM en attaque pour oublier Mohamed ?

Il reste un peu moins de deux semaines à l’ASSE pour boucler l’arrivée d’un attaquant au mercato. On le sait déjà depuis les fêtes de fin d’année : les Verts visent en priorité un certain Mostafa Mohamed, avec qui les négociations ne seraient pas tout à fait rompues malgré les soubresauts rocambolesques des derniers jours.

« Dimanche soir, du côté de l’ASSE, on nie tout intérêt pour Adrian Grbic, explique Le Progrès ce lundi. Et pour cause, le club stéphanois espère toujours faire signer le buteur égyptien Mostafa Mohamed. Malgré quelques tiraillements, les contacts entre les deux clubs ne sont pas rompus. Il reste toutefois encore un point de désaccord à régler. »

Un prêt avec option d'achat pour Kouamé ?

En attendant, il faut donc bien envisager le pire dans le dossier Mohamed. Selon Soccer Link, une autre piste aurait donc émergé à l’ASSE : Christian Kouamé (23 ans). Un prêt avec option d’achat serait à l’étude pour le buteur de la Fiorentina, récemment pisté par l’OM avant de pencher pour Arkadiuz Milik. L’Ivoirien a inscrit un but en 17 matches de Serie A cette saison. Sa cote est évaluée à 14 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.