ASSE - Mercato : une recrue dans les valises de Khazri à la CAN ?

Pascal Dupraz l’a réaffirmé mardi soir à Canal+ Sport : l’ASSE compte recruter un défenseur central, un attaquant de pointe et un latéral droit au mercato hivernal. Si Eliaquim Mangala est déjà présent à l’Étrat pour passer sa visite médicale et que le buteur reste encore à trouver, le futur arrière droit des Verts pourrait se nommer Mohamed Dräger (25 ans).

Selon Foot24, le défenseur tunisien de Nottingham Forest a été rejoint par son agent au Cameroun, où il dispute actuellement la CAN, pour boucler son départ cet hiver. En plus de l’ASSE, le SM Caen, le Standard de Liège et Rejika surveillent Dräger.

Né à Fribourg, en Allemagne, l’international tunisien (1,80m) a porté les couleurs du club de sa ville natale avant d’opter pour Paderborn et l’Olympiakos Le Pirée. Le coéquipier de Wahbi Khazri en sélection n’a rejoint l’Angleterre qu’en août dernier. Sa valeur sur la plateforme Transfermarkt est de 800 000 euros.

