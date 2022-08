ASSE - Mercato : une recrue de Dupraz lâche ses 4 vérités !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Pascal Dupraz ne laissera pas un souvenir impérissable à l’ASSE. Le coach haut-savoyard, enrôlé en décembre dernier en remplacement de Claude Puel pour maintenir les Verts en Ligue 1 a échoué dans sa mission. Loïc Perrin avait pourtant fait de son mieux pour lui apporter les recrues qu’il désirait en janvier dernier. Sada Thioub (27 ans) en faisait partie, lui qui a été repositionné piston droit en raison des manques dans ce couloir. Reparti depuis à Angers, le milieu du SCO s’est mis une pile en 2022-2023 et admet aujourd’hui qu’il traînait des pieds à l’ASSE !

« En arrivant à Saint-Etienne en janvier, je me suis vite rendu compte que je n’étais pas au point physiquement, a-t-il avoué dans Ouest France. La saison dernière, je faisais le minimum : je m’entraînais et je rentrais chez moi. Le déclic est intervenu au début de mon prêt à Saint-Etienne, quand j’ai commencé à jouer piston, un poste où il faut du coffre. Après les matches, parfois, je me sentais très fatigué, j’avais limite du mal à marcher. Et ça m’a permis d’ouvrir les yeux : physiquement, je n’étais pas au point. Du coup, je me suis bien remis en question pendant les vacances. À la reprise, je me suis mis dans la tête qu’il fallait que je bosse à fond, pour être prêt et affûté. »