ASSE - Mercato : une recrue de Puel quitte déjà les Verts !

Pas vraiment une réussite. Une de plus serait-on tenté de dire au regard des arrivées récentes à l'ASSE. Débarqué dans le Forez l'été dernier, sous l'impulsion de l'entraîneur Claude Puel, l'attaquant Jean-Philippe Krasso quitte déjà le Forez. Incapable de s'imposer dans l'équipe première avec aucun but et pas plus de passe décisive, habitué au banc de touche, l'ancien buteur d'Epinal va ainsi être prêté jusqu'à la fin de la saison au Mans, actuel quatrième du National..

L'information a été donnée il y a quelques minutes par le quotidien l'Equipe. Si les Verts perdent donc une solution offensive, ils en cherchent toujours une autre avant la fin du mercato d'hiver. Ce sera lundi soir à minuit.