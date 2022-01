ASSE - Mercato : une recrue défensive à Saint-Etienne demain ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Maintenant qu'Eliaquim Mangala s'est engagé avec l'AS Saint-Etienne, le poste de défenseur central est a priori bien fourni puisque Joris Gnagnon est aussi arrivé cet hiver, que Timothée Kolodziejczak est toujours là, de même que Saïdou Sow, Mickaël Nadé et Harold Moukoudi. Six joueurs pour deux places, trois si Pascal Dupraz veut changer de système, ça fait déjà beaucoup. Et ce chiffre pourrait encore augmenter...

En effet, ces dernières semaines, le nom de Marcel Tisserand a circulé dans le Forez. Pas titulaire à Fenerbahçe, où il n'a pas pris part à la moitié des matches, le défenseur central français de 29 ans est invité au départ. Et justement, ce dimanche soir, il a posté une photo de ses valises, en annonçant qu'il se rendait à l'aéroport d'Istanbul. Pour se rendre à Saint-Etienne ? C'est possible car Tisserand peut aussi évoluer dans le couloir gauche, où Dupraz n'a pas l'air fan de Miguel Trauco et Gabriel Silva...