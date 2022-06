ASSE - Mercato : une recrue pourrait vite débarquer

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

On vous le disait un peu plus tôt dans la journée, via notre correspondant à Sainté, Laurent Hess : l'ASSE privilégie à cette heure deux joueurs pour sa défense centrale, l'ancien angevin Romain Thomas et le Nîmois Anthony Briançon. Qui ont, notamment, pour avantages d'être tous les deux en fin de contrat dans leurs clubs respectifs.

Il y a quelques minutes, sur son compte twitter, l'insider Mohamed Toubache-Ter a précisé que pour Briançon, ça continuait de négocier entre ses représentants et le club stéphanois. Avant de rajouter, très clair : "le joueur veut Sainté."

Possible, dès lors, que les deux partie tombent vite d'accord et que Briançon donne son accord pour rejoindre le Forez. A suivre.

Pour résumer L'ASSE, reléguée en Ligue 2, via vite devoir recruter pour disposer d'un groupe capable de retrouver l'élite dans les prochains mois. Laurent Batlles, l'entraîneur, et Loïc Perrin, au recrutement, ont des idées claires. Et un élément disposé à venir.

Benjamin Danet

Rédacteur