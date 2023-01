ASSE - Mercato : une recrue surprenante et un ex de Ligue 1 bouclés avant mercredi ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE n’en a pas encore fini avec son mercato ! C’est la principal leçon à retenir après un week-end chargé en émotions, qui a notamment vu le FC Sochaux venir s’imposer à Geoffroy-Guichard lors de la 20e journée de Ligue 2 (3-2).

Si Laurent Batlles devrait en dire plus aujourd’hui en conférence de presse, EVECT nous apprend que Loïc Perrin a formulé un intérêt pour un francophone à l’étranger qui a déjà joué en France mais aussi qu’un défenseur « rapide et surprenant » est pisté, en plus des deux pistes en Ligue 1 déjà évoquées hier.

Si ces pistes n’aboutissent pas, Konrad De La Fuente devrait être stéphanois d’ici à la clôture du mercato mardi à minuit. L’ailier américain de l’OM n’est pas le plan A de l’ASSE mais pourrait bien finir par le devenir selon les circonstances.