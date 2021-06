ASSE - Mercato : une rumeur persistante prend du poids

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Pape Cissé reparti en Grèce (Olympiakos) au terme de son prêt, l'ASSE se doit, et vite, de trouver un solide défenseur central pour la saison prochaine. Problème, cela coûte cher et le club du Forez, ce n'est un secret pour personne, ne dispose guère de moyens conséquents. Raison suffisante, sans doute, pour que de potentielles bonnes affaire soient évoquées dans le Forez.

C'est le cas d'Andreaw Gravillon, âgé de 23 ans, au physique imposant, et qui reste sur une bonne expérience au FC Lorient, lui qui avait été prêté aux Merlus par l'Inter Milan. Un journaliste italien, Nicolo Schira, habitué des transferts, confirme à son tour la rumeur d'un intérêt des Verts en vue de la prochaine saison.

Problème, l'Inter Milan, qui se doit en urgence de vendre, pour faire face à une grave crise financière, ne privilégiera-t-il pas un transfert cet été plutôt qu'un nouveau prêt ? Auquel cas, l'ASSE ne pourra plus s'aligner...

Incontro in corso in sede all'#Inter tra i dirigenti nerazzurri e gli agenti Oscar Damiani e Crescenzo Cecere: pronto il rinnovo fino al 2024 di Lucien #Agoumè, il cui futuro verrà valutato in queste settimane da Inzaghi. Per Andrew #Gravillon c'è interesse del #SaintEtienne