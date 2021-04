ASSE - Mercato : une rumeur venue de Turquie prend de l'ampleur

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Pour chaque club de Ligue 1, le mercato va bientôt agiter le quotidien. Et l'ASSE n'y échappe pas, en dépit de ses sérieux problèmes financiers (plus de 30 millions d'euros de dettes comme nous vous l'avons annoncé il y a des semaines) et la volonté des deux présidents de vendre le club. Avec claude Puel aux manettes, la cellule recrutement des Verts aura, comme à chaque fois, une lettre de mission assez claire avec des postes bien déterminés.

Et si on peut déjà deviner que le technicien attend un attaquant, et même un défenseur central, un média turc insiste depuis quelques semaines sur un milieu de terrain. Son nom ? Bathuan Kör, joueur offensif de Bursaspor (D2 turque) qui a marqué sept buts cette saison. Le média, qui avait déjà annoncé l'intérêt des Verts pour Kör, en remet une couche depuis quelques heures : l'ASSE souhaiterait au plus vite boucler le dossier pour la modique somme de 3 millions d'euros.

Crédible ? On en doute. Le club stéphanois doit, en premier lieu, passer devant la DNCG et faire attention à l'état de ses finances. De surcroît, si investissement il devait y avoir, on imagine plutôt Puel favoriser la venue d'un attaquant de pointe. A suivre...