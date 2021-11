ASSE - Mercato : une signature et un nouveau couac pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'AS Saint-Etienne se voit reproché la signature de son partenariat jusqu'en 2024 avec le club sénégalais des Espoirs de Guédiawaye. En Afrique, on apprécie moyennement ce procédé, déjà utilisé par plusieurs clubs français rien que les Lions de la Téranga (Metz, OM, OL), qui permet de récupérer les meilleurs joueurs locaux sans avoir à débourser des fortunes.

L'avocat sénégalais Moustapha Kamara, auteur du livre "Les Réformes du football au Sénégal", a ainsi déclaré dans So Foot : "Le football local perd par deux fois avec ce type de partenariat. D'abord sur le plan sportif, les talents quittent le pays trop tôt ensuite sur le plan financier, il y a un manque à gagner, car il n’y a pas d’indemnités, les garçons partent gratuitement en France. En réalité, les clubs français délocalisent une partie de leur formation, ils y gagnent de bons joueurs et économisent sur les indemnités de formation et sur la fiscalité".

