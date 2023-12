ASSE - Mercato : une surprise étrangère pour l'après-Batlles ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Au lendemain du limogeage de Laurent Batlles après une cinquième défaite consécutive en L2, cette fois contre Guingamp (1-3), l'ASSE se cherche un nouvel entraîneur. Selon notre correspondant à Saint-Etienne, Laurent Hess, c'est Thierry Laurey qui serait en pole position, avec Olivier Dall'Oglio en plan B et Zoumana Camara (PSG) en plan C.

Il a été assistant de Vieira à Nice

Mais Foot Mercato ajoute trois autres noms à la liste : Sabri Lamouchi, Stéphane Moulin et... Christian Lattanzio. Cet Italien de 52 ans a été l'adjoint de Roberto Mancini à Manchester City entre 2013 et 2015, de Gianfranco Zola à West Ham ou encore de Patrick Vieira à l'OGC Nice. Cette année, il était à la tête du Charlotte FC en MLS mais son bilan négatif (22 victoires, 17 nuls et 24 défaites) lui a valu de se faire limoger mi-novembre. Il est donc actuellement libre. Et prêt à rejoindre le Forez ?

