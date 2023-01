ASSE - Mercato : une tête brûlée du FC Nantes a signé, rebondissement pour Green !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

La rumeur envoyant Etienne Green à Bruges a vécu. Selon la RTBF, Josef Bursik a signé pour les champions de Belgique un contrat jusqu'en 2027, en provenance de Stoke City (Championship). « À moins que le gardien de l’ASSE ait envie de faire le n°3 aux bords de la Venise du Nord, on peut imaginer que cette piste n'est plus à l'ordre du jour », avance le site Poteaux Carrés. Ce même site a donné la parole au journaliste picard Morgan Chaumier pour analyser le profil de Kader Bamba, arrivé ce samedi en prêt du FC Nantes et qui a quelques casseroles à son actif.

« Son principal point faible, c'est qu'il ne faut ABSOLUMENT pas compter sur lui pour défendre. Il est vraiment très en-dessous de la moyenne, même des offensifs, dans ce registre-là, a-t-il analysé. L'autre grand défaut, c'est son attitude. Il a été sanctionné plusieurs fois pour des manquements aux règles du groupe, notamment pour des retards intempestifs à l'entraînement. II est assez dilettante. Il me donne vraiment l'impression du joueur qui a le talent intrinsèque pour être pro mais qui a gardé un comportement de joueur amateur vis-à-vis du football. J'ajouterai à ça sa capacité à dégoupiller par moments sur le terrain, qui lui a notamment valu un rouge absolument stupide la saison dernière 2 minutes après que son équipe a été réduite à 10. »

Au rayon des qualités, Bamba en a heureusement quelques-unes. « C'est clairement un joueur avec une excellente technique, au-dessus de la moyenne. C'est un aussi un joueur rapide, percutant, qui aime prendre les espaces et qui n'hésite pas à reculer, dézoner pour prendre de l'élan, a-t-il listé. Il est aussi capable de fulgurances incroyables et de gestes de grande classe. Notamment, point pas négligeable dans un football où cela tend à se faire rare, c'est un excellent tireur de coup-franc direct, c'est même le seul que j'ai vu depuis que je suis l'Amiens SC. L'autre avantage qu'il a, c'est sa polyvalence. »

Suffisant pour convaincre Laurent Batlles de l’inclure dans sa rotation ?