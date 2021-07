ASSE - Mercato : une très bonne nouvelle se dessine pour le dossier de l'attaquant

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Désireux de trouver un buteur cet été, Claude Puel a fait acte de candidature pour Arnaud Kalimuendo, auteur d'une belle saison 2020/21 en prêt au RC Lens. L'attaquant de 19 ans est revenu au PSG, où il aimerait s'imposer. Seulement, comme l'explique L'Equipe dans son édition du jour, ses dirigeants ont d'autres projets pour un compartiment nécessitant des stars.

« Pochettino apprécie son profil travailleur et veut l’intégrer à la rotation. Pour autant, les prochaines semaines pourraient peser lourd. Vu la concurrence, l’intéressé est bien conscient qu’il ne jouera pas les premiers rôles dans la capitale. Paris est son club et il est prêt à se satisfaire d’un strapontin, à condition toutefois qu’il soit suffisamment épais pour poursuivre sa progression. Or, les dirigeants parisiens ont œuvré pour renouveler le prêt de Moïse Kean, reparti à Everton. Sans succès pour l’instant. Si le club de la capitale fait venir un autre attaquant - Kean ou un autre - d’ici fin août, Kalimuendo pourrait y voir un signe qu’ils ne misent pas sur lui à court terme et être tenté d’aller chercher du temps de jeu ailleurs. »

A noter que l'ASSE n'est pas seule sur les rangs puisque le LOSC mais aussi des clubs allemands aimeraient récupérer Arnaud Kalimuendo.

