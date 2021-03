ASSE - Mercato : une très grosse cylindrée a filé entre les doigts de Puel

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face à l'AS Monaco

Wesley Fofana (20 ans) a déjà bien grandi. Transféré de l’ASSE à Leicester au mercato estival, le jeune défenseur central semble bien parti pour disputer la prochaine Ligue des champions puisque les Foxes comptent sept points d'avance sur West Ham en Premier League.

Conscient de gravir les échelons à vitesse grand V, l’ancien stoppeur de l’ASSE ne boude pas son plaisir tant il semble avoir déjà conquis tous son entourage en Angleterre. Pour s’en convaincre, il suffit de lire le dernier article de The Telegraph à son égard.

« Il performe à lui seul comme une Rolls-Royce, une Ferrari et une Lamborghini »

« Quelques minutes après le début de sa première séance d’entraînement, il est devenu clair que Leicester avait signé une future star, affirmait la publication britannique pas plus tard que ce dimanche. Ses nouveaux coéquipiers ont été époustouflés par le sang-froid et la maturité de cet adolescent méconnu, qui s'est depuis imposé comme l'une des recrues de la saison et un autre triomphe du recrutement à Leicester. Ce jeune talent prodigieux performe à lui seul comme une Rolls-Royce, une Ferrari et une Lamborghini. » Dont l’ASSE a perdu les clés un jour de septembre 2020...