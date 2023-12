ASSE - Mercato : une troisième recrue surprise offerte à Dall’Oglio ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Olivier Dall’Oglio est le sauveur tant attendu à l’ASSE. Présenté hier, le nouvel entraîneur des Verts était accompagné par Loïc Perrin et a eu droit à sa petite question au sujet du mercato à venir. « On veut se renforcer dès le début du mercato, a expliqué le coordinateur sportif. Au niveau des postes, on va prendre un joueur plutôt offensif et un joueur défensif, c’est assez large. »

Une troisième recrue bonus au mercato ?

Peuple Vert a affiné la réflexion du nouveau duo de l’ASSE et affirme qu’il souhaite recruter un ailier capable d’apporter de la profondeur et de la vitesse ainsi qu’un défenseur polyvalent capable de jouer dans l’axe mais aussi latéral droit. Une troisième recrue pourrait être envisagée en fonction des besoins et des moyens du club ligérien.

Le mercato avant à grands pas. Il sera agité et dans les deux sens surtout que l'ASSE pourrait perdre plusieurs joueurs. Explications. 👇 #ASSEhttps://t.co/KuJIzipkqy — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) December 13, 2023

