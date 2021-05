ASSE – Mercato : une vague de signatures se profile, retournement dans le dossier Moueffek

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si l'ASSE s'apprête à tourner la page avec la non-reconduction du contrat de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, les Verts anticipent en parallèle l'avenir. Comme révélé par But ! Saint-Etienne, Etienne Green sera bien encore dans l'effectif ligérien la saison prochaine. Le Progrès confirme que le jeune gardien de but – qui a déjà rempilé jusqu'en juin 2024 – verra sa prolongation officialisée la semaine prochaine... En même que celle du défenseur Saïdou Sow (+ 3 ans).

Moueffek désormais enclin à prolonger ?

Le quotidien ligérien annonce également que la prolongation de Lucas Gourna-Douath (jusqu'en juin 2025) est en bonne voie... Tout comme celle d'Aïmen Moueffek. Une bonne nouvelle dans la mesure où les deux jeunes milieux, déjà très courtisés, arrivaient en fin de bail en 2022. Concernant Moueffek, le dossier se décante donc positivement alors que l'intéressé est très courtisé (Naples, Wolverhampton).

Pour rappel, l'ASSE discute également avec Yvan Neyou, Stefan Bajic et Arnaud Nordin. Le cas de l'ailier, à qui il reste un an de contrat, est sans doute le plus sensible. Comme nous vous l'indiquions, l'international Espoirs intéresse Strasbourg et deux clubs allemands.