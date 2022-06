ASSE - Mercato : une vente juteuse bientôt à prévoir ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ils sont quelques uns à l'ASSE à ne pas (encore) savoir de quoi leur avenir sera fait. On pense ainsi à Denis Bouanga, Adil Aouchiche, Mahdi Camara et Lucas Gourna-Douath. Ce dernier, lancé dans le grand bain de la L1 par Claude Puel en dépit de son jeune âge, n'a pas confirmé ces derniers mois tout le bien que les supporters pensaient de lui.

Une certitude demeure néanmoins : Gourna est un joueur bankable. Et on a appris, ces dernières heures, que l'Atalanta Bergame, le club italien, suivait le milieu de terrain. Une aubaine pour l'ASSE ? Cela dépendra des finances. Et bien entendu de Laurent Batlles.

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

UNE SEMAINE DÉCISIVE ! 👊

Sanctions, vente du club, transferts... Il va se passer beaucoup de choses lors des sept prochains jours !

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/sTLO6IWUR4 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 21, 2022

Pour résumer L'ASSE, reléguée en Ligue 2, se doit de disposer d'un effectif costaud si elle souhaite retrouver l'élite rapidement. Outre les arrivées, souhaitées par Laurent Batlles, certains joueurs, déjà au club, vont-ils s'en aller dans les prochains jours ?

Benjamin Danet

Rédacteur