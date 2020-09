ASSE - Mercato : Une victime de Puel laisse des regrets chez les Verts

Après ses trois victoires inaugurales, l'ASSE a perdu de sa superbe en se faisant rejoindre à Nantes (2-2) avant d'être battue par Rennes (0-3) samedi à Geoffroy-Guichard. Une rencontre où Claude Puel a à nouveau aligné le jeune Arnaud Nordin au poste d'avant-centre. Le coach des Verts doit actuellement composer sans Charles Abi, freiné dans son élan à Marseille (2-0). Son seul autre « vrai » n°9, Jean-Philippe Krasso, n'a toujours pas été titularisé.

Déjà 6 buts avec Chicago pour Beric

Si Romain Hamouma totalise 3 buts, l'absence d'un avant-centre de métier pourrait bien pénaliser l'ASSE cette saison. Mais Puel, qui doit composer avec des moyens très limités, tarde à voir débarquer le renfort souhaité à ce poste. Le Castrais s'est notamment renseigné sur Enzo Crivelli (Basaksehir) et Vincent Aboubakar (FC Porto). En vain. Et l'on notera que, pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Robert Beric a inscrit son 6e but en 14 matches de MLS pour les Chicago Fire, qui se sont imposés (2-0) face à Atlanta la nuit dernière. Poussé vers la sortie par Puel l'hiver dernier, le Slovène ne s'y prendrait pas autrement pour laisser certains regrets, dans le Forez, où ses qualités de finisseur et son état d'esprit faisaient de lui l'un des chouchous de Geoffroy-Guichard.