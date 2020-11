ASSE - Mercato : une voix qui porte en L1 s'invite dans le débat Fofana

Wesley Fofana a quitté l'AS Saint-Etienne pour Leicester le 29 septembre. Il a disputé son dernier match avec les Verts trois jours plus tôt, en entrant à la pause de la défaite à domicile contre le Stade Rennais (0-3). Depuis, ses anciens partenaires ont disputé cinq rencontres et les ont toutes perdues. Le jeune Marseillais de 19 ans a pour sa part fait son trou chez les Foxes, impressionnant les observateurs. Il y a un réel lien de cause à effet entre son départ et la spirale négative dans laquelle l'ASSE est tombée.

"Tu as une blessure et l'opportunité que tu avais est finie"

Un constat qui nourrit encore plus les regrets des supporters stéphanois. Fallait-il réellement céder aux sirènes anglaises ou suivre la volonté de Claude Puel de garder sa pépite une année de plus. Fallait-il croire Fofana quand il expliquait que ce transfert lui permettrait de mettre sa famille à l'abri ? Dans le France Football du jour, l'expérimenté défenseur brésilien de l'OGC Nice Dante (37 ans) y a répondu.

"Il veut déjà assurer sa famille car il a beaucoup de talent mais ne sait pas ce qui peut lui arriver derrière. Tu as une grosse blessure, un moment difficile, l'équipe ne marche pas bien, et l'opportunité que tu avais est finie. Quand je suis parti de chez moi, j'avais la responsabilité d'aider beaucoup de gens. Ils attendaient ma réussite. Ce n'est pas évident de gérer ça. Parfois, les joueurs veulent profiter tout de suite de leur première chance. Le foot va très vite."