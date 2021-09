ASSE - Mercato : Valère Germain n'est pas le seul buteur à faire un pied de nez à Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

On n'arrête plus Modeste ! Flop du mercato d'hiver à l'ASSE, où il n'avait pas inscrit le moindre but en 8 matches, l'ancien girondin retrouve des couleurs depuis son retour à Cologne. Opéré d'une pubalgie au printemps, l'attaquant a même été élu meilleur joueur du mois d'août par le club allemand, lui qui a fait trembler les filets à trois reprises et délivré une passe décisive en août... avant de marquer son 4e but de la saison le week-end dernier à Fribourg (1-1).

Le tout pendant que l'ASSE chutait à la 19e place de la L1 en s'inclinant à Montpellier (0-2) avec un deuxième but du MHSC signé Valère Germain, pisté par Claude Puel lors des derniers jours du Mercato...